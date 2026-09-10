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Manoir de la Gruais, Manoir de la Gruais, Saint-Père-en-Retz

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Gruais · Saint-Père-en-Retz

Manoir de la Gruais, Manoir de la Gruais, Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de la Gruais
Adresse
La Gruais, 44320 Saint-Père-en-Retz
Ville
44320 Saint-Père-en-Retz
Département
Loire-Atlantique

Manoir de la Gruais 19 et 20 septembre Manoir de la Gruais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine, voyage, luxe et mystère sur les traces de l’Orient-Express
Visite libre ou guidée du parc, des dépendances et de la chapelle.
Exposition sur l’Orient-Express : le temps de l’élégance avec cabine reconstituée, des objets originaux et plus.

Trois ateliers proposés : marqueterie de paille, poterie et fleurs séchées, le tout accompagné d’exposants.
Les ateliers sont limités à 20 places
Sur réservation :
• Atelier de fleurs séchées
avec Atelier Coquelicot de Cloé
Prix : 30 €
Réservation au 06 04 18 00 02
• Atelier de marqueterie de paille
avec Claude Stolin, maître de cet art
Prix : 10 €
Réservation au 06 12 42 33 92
• Atelier de poterie avec L’Art des Éléments : création d’un décor en relief sur un vase couleur
Prix : 25 €
Réservation au 06 81 54 58 69

Manoir de la Gruais La Gruais, 44320 Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Patrimoine, voyage, luxe et mystère sur les traces de l’Orient-Express

©Yohan Gaborit

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