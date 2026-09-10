Manoir de la Gruais, Manoir de la Gruais, Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Manoir de la Gruais 19 et 20 septembre Manoir de la Gruais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine, voyage, luxe et mystère sur les traces de l’Orient-Express

Visite libre ou guidée du parc, des dépendances et de la chapelle.

Exposition sur l’Orient-Express : le temps de l’élégance avec cabine reconstituée, des objets originaux et plus.

Trois ateliers proposés : marqueterie de paille, poterie et fleurs séchées, le tout accompagné d’exposants.

Les ateliers sont limités à 20 places

Sur réservation :

• Atelier de fleurs séchées

avec Atelier Coquelicot de Cloé

Prix : 30 €

Réservation au 06 04 18 00 02

• Atelier de marqueterie de paille

avec Claude Stolin, maître de cet art

Prix : 10 €

Réservation au 06 12 42 33 92

• Atelier de poterie avec L’Art des Éléments : création d’un décor en relief sur un vase couleur

Prix : 25 €

Réservation au 06 81 54 58 69

Manoir de la Gruais La Gruais, 44320 Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Patrimoine, voyage, luxe et mystère sur les traces de l’Orient-Express

©Yohan Gaborit