Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire
Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire dimanche 16 août 2026.
Autoire
Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage
7 impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot
Tarif : – – 14 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Chef-d'œuvre de 1925, "Grass" suit 50 000 Bakhtiari fuyant vers l'Iran par les Monts Taurus
Chef-d'œuvre de 1925, "Grass" suit 50 000 Bakhtiari fuyant vers l'Iran par les Monts Taurus. Jean-Marc Parayre l’habille de sons rares (nyckelharpa, vielle à roue) pour une épopée hypnotique, vibrant hommage au combat d’un peuple pour la vie
.
7 impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47 contact.manoirdelaroquedelprat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A 1925 masterpiece, "Grass" follows 50,000 Bakhtiari fleeing to Iran through the Taurus Mountains
L’événement Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Autoire (Lot)
- Concert Max Rouquette, l’ombre passagère Autoire 17 juillet 2026
- Trail d’Autoire Autoire 26 septembre 2026