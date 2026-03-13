Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire dimanche 16 août 2026.

Autoire

Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage

7 impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot

Tarif : – – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Chef-d'œuvre de 1925, "Grass" suit 50 000 Bakhtiari fuyant vers l'Iran par les Monts Taurus

Chef-d'œuvre de 1925, "Grass" suit 50 000 Bakhtiari fuyant vers l'Iran par les Monts Taurus. Jean-Marc Parayre l’habille de sons rares (nyckelharpa, vielle à roue) pour une épopée hypnotique, vibrant hommage au combat d’un peuple pour la vie

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7 impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47 contact.manoirdelaroquedelprat@gmail.com

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English :

A 1925 masterpiece, "Grass" follows 50,000 Bakhtiari fleeing to Iran through the Taurus Mountains

L’événement Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne