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Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire

Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire

Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire dimanche 16 août 2026.

Adresse : 7 impasse de La Roque Del Prat

Ville : 46400 Autoire

Département : Lot

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 14 Général

Autoire

Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage

7 impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot

Tarif : – – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Chef-d'œuvre de 1925, "Grass" suit 50 000 Bakhtiari fuyant vers l'Iran par les Monts Taurus

Chef-d'œuvre de 1925, "Grass" suit 50 000 Bakhtiari fuyant vers l'Iran par les Monts Taurus. Jean-Marc Parayre l’habille de sons rares (nyckelharpa, vielle à roue) pour une épopée hypnotique, vibrant hommage au combat d’un peuple pour la vie

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7 impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47  contact.manoirdelaroquedelprat@gmail.com

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English :

A 1925 masterpiece, "Grass" follows 50,000 Bakhtiari fleeing to Iran through the Taurus Mountains

L’événement Manoir de Laroque Delprat Ciné Concert Grass, une épopée sauvage Autoire a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne

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