Rencontres du Manoir de Laroque Delprat Dominique Sampiero, la beauté des vies simples Autoire
Rencontres du Manoir de Laroque Delprat Dominique Sampiero, la beauté des vies simples Autoire dimanche 13 septembre 2026.
Autoire
Rencontres du Manoir de Laroque Delprat Dominique Sampiero, la beauté des vies simples
7 impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Poète, romancier et scénariste (Ça commence aujourd'hui), Dominique Sampiero explore l'humain à travers la poésie, le roman, le théâtre et le cinéma
Poète, romancier et scénariste (Ça commence aujourd'hui), Dominique Sampiero explore l'humain à travers la poésie, le roman, le théâtre et le cinéma. Sa plume, fidèle aux racines populaires, capte la beauté des gestes simples et le souffle du monde
Sur réservation
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7 impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47
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English :
Poet, novelist, and screenwriter (It starts today), Dominique Sampiero explores the human condition through poetry, novels, theater, and cinema
L’événement Rencontres du Manoir de Laroque Delprat Dominique Sampiero, la beauté des vies simples Autoire a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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