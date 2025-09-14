Manoir de l’Oratoire, Manoir de l’Oratoire, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de l’Oratoire · Saumur
Informations pratiques
Manoir de l’Oratoire 19 et 20 septembre Manoir de l’Oratoire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Partez à la découverte de cet ensemble édifié entre la fin du 17e et le début du 18e siècle.
Ouverture de la cour, découverte libre de la façade du manoir ainsi que de la chapelle et du bûcher.
Commentaires historiques et informations sur les travaux de réfection par les propriétaires.
Manoir de l’Oratoire 15 rue de l’oratoire Chaintré Saumur 49400 Dampierre-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Partez à la découverte de cet ensemble édifié entre la fin du 17e et le début du 18e siècle.
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Soirée oenologique annuelle Saumur 12 septembre 2026
- Fête des vendanges au château de Saumur Saumur 13 septembre 2026
- Visite Saumur à la Belle Epoque Saumur 17 septembre 2026
- Le OFF du Patrimoine #4 Saumur 18 septembre 2026
- Destins liés, le nouveau gala Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 18 septembre 2026