Manoir de l’Oratoire, Manoir de l’Oratoire, Saumur

Informations pratiques

Manoir de l’Oratoire 19 et 20 septembre Manoir de l’Oratoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de cet ensemble édifié entre la fin du 17e et le début du 18e siècle.

Ouverture de la cour, découverte libre de la façade du manoir ainsi que de la chapelle et du bûcher.

Commentaires historiques et informations sur les travaux de réfection par les propriétaires.

Manoir de l’Oratoire 15 rue de l’oratoire Chaintré Saumur 49400 Dampierre-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Partez à la découverte de cet ensemble édifié entre la fin du 17e et le début du 18e siècle.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur