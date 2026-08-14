Informations pratiques

Crozon

Manu Lanvin & The Devil Blues

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Manu Lanvin

& The Devil Blues

Figure incontournable de la scène blues-rock internationale, Manu Lanvin est un showman hors pair. Adoubé par Quincy Jones et fort de plus de 600 concerts sur les scènes les plus prestigieuses (Montreux Jazz, Olympia, Apollo Theater), il incarne avec son power trio une énergie brute et incendiaire.

Après le succès de ses précédents albums et sa collaboration remarquée avec son père, Gérard Lanvin, il revient sur le devant de la scène avec son nouvel opus MAN ON A MISSION (sorti en octobre 2025). Entre riffs acérés et voix rocailleuse, Manu Lanvin promet une performance électrique qui ne laisse jamais le public indemne.

Un concentré d’adrénaline, de générosité et de pur Rock’n’Roll.

1re partie Karl Halby

Être bluesman, c’est retranscrire tous les ressentis de la vie ; Karl Halby ne déroge pas à la règle. Mister Blues étant souvent présent, comme il l’était avec Robert Johnson, pour Karl la tentation d’un pacte est brûlante, d’où ce titre Hi, Papa Legba ! à l’image de son répertoire, porté par sa voix rauque et puissante, accompagnée de sa guitare dobro. .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

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English :

L’événement Manu Lanvin & The Devil Blues Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime