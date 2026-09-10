Manuscrit avec enluminure manquante, Médiathèque de l’Agora, Metz

Informations pratiques

Manuscrit avec enluminure manquante Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de l’Agora Moselle

Entrée libre, dans la limite des capacités d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une mini exposition présente un manuscrit avec enluminure manquante, en lien avec les ateliers de découverte des techniques du livre et de sa restauration.

Médiathèque de l’Agora 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57004 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 03 87 55 83 00 https://agora.metz.fr/ Inauguré en octobre 2018, l’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz, et même en France.

Dessiné par le cabinet Ropa-Architecture, ce bâtiment de 2 446 m² se distingue par son ouverture architecturale sur le quartier Metz Nord – La Patrotte, la visibilité de ses activités grâce à ses parois vitrées, sa façade à inclinaison acoustique, sans oublier son parvis accessible à toutes et tous.

Il regroupe une médiathèque (réseau des bibliothèques-médiathèques), un centre social (animé par l’association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique. L’Agora développe de grandes missions culturelles et sociales.

Le toit-terrasse, doté d’un jardin expérimental, ainsi que le cube rouge abritant une salle de création et de spectacle de 120 places, signent l’originalité esthétique de la structure.

Autre caractéristique : sa certification Haute Qualité Environnementale (HQE), qui l’inscrit dans une démarche de développement durable. Mettis ligne A, station René Cassin.

Mini exposition