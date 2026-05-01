Mar Nostro UV LAB Jardin du Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Mar Nostro UV LAB

Du 16/05 au 18/10/2026, tous les jours. Jardin du Palais du Pharo 86 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-05-16

Mar Nostro, l’oeuvre de UV LAB, interroge la Méditerranée comme espace commun, traversé par des flux, des migrations et des échanges dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.

Installation artistique



Mar Nostro, l’œuvre de UV LAB, interroge la Méditerranée comme espace commun, traversé par des flux, des migrations et des échanges.

Son titre détourne l’expression historique Mare Nostrum — notre mer — pour la transformer en question contemporaine qui est “nous” aujourd’hui ? À qui appartient cette mer ?

Le pavillon s’organise autour de trois traversées évoquant l’Afrique, l’Asie et l’Europe. L’architecture privilégie la circulation à la frontière, la porosité à la clôture.

Le motif unifie les cultures méditerranéennes dans un langage contemporain, entre plein et vide, relief, lumière et couleur, formant une écriture changeante selon le mouvement.

Inspiré par la Lingua Franca, langue hybride des ports méditerranéens, le projet rend hommage à la culture partagée qui nous façonne, à celles et ceux qui ont traversé cette mer, et à celles et ceux qui y ont perdu la vie.





Un œuvre réalisée dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 par UV LAB, laboratoire de design et d’architecture transdisciplinaire basé à la Cité des arts de la rue.

Coproductions Ville de Marseille, Institut français et Lieux Publics, Centre national des arts de la rue et de l’espace public et Pôle International de Production et de Diffusion.

Réalisée avec la collaboration des Cascadeurs et Cascadeuses du chantier d’insertion de la Cité des arts de la rue. .

Jardin du Palais du Pharo 86 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28

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English :

UV LAB’s Mar Nostro examines the Mediterranean as a shared space, crossed by flows, migrations and exchanges, as part of the 2026 Mediterranean Season.

L’événement Mar Nostro UV LAB Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille