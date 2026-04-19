Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marc Bloch : une vie, une œuvre Mémorial de la Shoah Paris

Marc Bloch : une vie, une œuvre Mémorial de la Shoah Paris

Marc Bloch : une vie, une œuvre Mémorial de la Shoah Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p>Tarif : 3€ à 5€</p><p>Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d'un justificatif)</p><p>Tarif gratuit pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et les - de 18 ans (sur présentation d'un justificatif)</p>

Historien à la renommée internationale, combattant de la Première Guerre mondiale, engagé volontaire dans l’armée en 1939, figure de la Résistance, Marc Bloch est un symbole d’intelligence et de probité autant que d’engagement. Celui dont le propre fils, Étienne Bloch, disait la biographie « impossible » demeure, à bien des égards, un mystère. À distance de toutes les tentatives visant à l’accaparer ou à le mettre au goût du jour, l’historien Peter Schöttler s’attache à reconstituer et recontextualiser le parcours intellectuel, le style et la pensée d’un savant chez lequel théorie et pratique ont été, jusqu’à la dernière heure, étroitement unies.

En présence de l’auteur.

En conversation avec Chloé Leprince, journaliste à France Culture.

Réserver

Dans le cadre de l’entrée au panthéon de Marc Bloch. À l’occasion de la parution de Marc Bloch, une biographie intellectuelle de Peter Schöttler, Gallimard, 2026.
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/marc-bloch-une-vie-une-oeuvre +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)