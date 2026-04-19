Marc Bloch : une vie, une œuvre Mémorial de la Shoah Paris

Historien à la renommée internationale, combattant de la Première Guerre mondiale, engagé volontaire dans l’armée en 1939, figure de la Résistance, Marc Bloch est un symbole d’intelligence et de probité autant que d’engagement. Celui dont le propre fils, Étienne Bloch, disait la biographie « impossible » demeure, à bien des égards, un mystère. À distance de toutes les tentatives visant à l’accaparer ou à le mettre au goût du jour, l’historien Peter Schöttler s’attache à reconstituer et recontextualiser le parcours intellectuel, le style et la pensée d’un savant chez lequel théorie et pratique ont été, jusqu’à la dernière heure, étroitement unies.

En présence de l’auteur.

En conversation avec Chloé Leprince, journaliste à France Culture.

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Dans le cadre de l’entrée au panthéon de Marc Bloch. À l’occasion de la parution de Marc Bloch, une biographie intellectuelle de Peter Schöttler, Gallimard, 2026.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/marc-bloch-une-vie-une-oeuvre +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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