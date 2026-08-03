Marcel Calvez en dédicace le 03 aout à la librairie Saint Chrsitophe Librairie Saint Christophe Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Marcel Calvez en dédicace le 03 aout à la librairie Saint Chrsitophe

Librairie Saint Christophe 11 rue du Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Marcel Calvez (Professeur émérite de sociologie), auteur de l’Invention de Broceliande, s’intéresse à l’œuvre d’érudits locaux du 19e siècle qui ont transformé la forêt de Paimpont en la prestigieuse et légendaire Brocéliande (Jean Côme Damien Poignand, Francois-Gabriel-Ursin Blanchard de la Musse, Daniel Louis Olivier Miorcec de Kerdanet).

Cette invention trouve son prolongement dans les cercles régionaux soucieux de donner à la Bretagne un passé prestigieux quitte à envoyer au diable la rigueur scientifique ! .

Librairie Saint Christophe 11 rue du Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 01 97

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L’événement Marcel Calvez en dédicace le 03 aout à la librairie Saint Chrsitophe Lesneven a été mis à jour le 2026-07-28 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne