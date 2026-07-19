Marcel Ducey Ducey-Les Chéris
mercredi 7 octobre 2026 · Ducey · Ducey-Les Chéris
Informations pratiques
Ducey-Les Chéris
Marcel
Ducey 2 Résidence le Pressoir Ducey-Les Chéris Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 19:00:00
fin : 2026-10-07 20:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Le soir, sur le banc sous la treille, Marcel jouait de l’accordéon, Léonie disait des poésies… Ça c’était avant… Aujourd’hui Marcel est seul et vieux. La casquette vissée sur la tête, le mégot au coin de la bouche, cet homme au dos courbé mais au regard droit, va nous accompagner tout au long de ce voyage. Tout en douceur le conteur nous fait glisser du récit de vie au fantastique et inversement.
Et hop ! un petit coup d’accordéon, le spectacle est fini et la vie continue …
Durée 1h20.
Âge 7 ans +. .
Ducey 2 Résidence le Pressoir Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Marcel
L’événement Marcel Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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