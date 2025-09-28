Marché à Espère Espère
Marché à Espère Espère dimanche 28 septembre 2025.
Espère
Marché à Espère
Place du marché Espère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2026-11-15 13:00:00
Date(s) :
2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08
Ce petit marché se tient chaque dimanche matin, de 8h00 à 13h00 3 exposants.
Ce petit marché se tient chaque dimanche matin, de 8h00 à 13h00 3 exposants. .
Place du marché Espère 46150 Lot Occitanie +33 5 65 20 07 06
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English :
This small market is held every Sunday morning, from 8am to 1pm 3 exhibitors.
L’événement Marché à Espère Espère a été mis à jour le 2026-05-28 par ADT46
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