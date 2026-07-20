Marché à l’ancienne à Saint Hilaire La Palud Saint-Hilaire-la-Palud
dimanche 9 août 2026 · Saint-Hilaire-la-Palud
Informations pratiques
Saint-Hilaire-la-Palud
Marché à l’ancienne à Saint Hilaire La Palud
Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Comme chaque été, les Noceux dau Marais vous invitent à Saint-Hilaire-la-Palud pour remonter le temps et revivre les traditions d’autrefois. Depuis quatre décennies, l’association collecte, restaure et conserve costumes, objets et savoir-faire d’antan afin de préserver ce patrimoine qui nous est cher.
Vente de Préfous
Commerçants & artisants
Danses Traditionnelles .
Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 32 15
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English : Marché à l’ancienne à Saint Hilaire La Palud
L’événement Marché à l’ancienne à Saint Hilaire La Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Niort Marais Poitevin