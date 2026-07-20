Informations pratiques

Saint-Hilaire-la-Palud

Marché à l’ancienne à Saint Hilaire La Palud

Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Comme chaque été, les Noceux dau Marais vous invitent à Saint-Hilaire-la-Palud pour remonter le temps et revivre les traditions d’autrefois. Depuis quatre décennies, l’association collecte, restaure et conserve costumes, objets et savoir-faire d’antan afin de préserver ce patrimoine qui nous est cher.

Vente de Préfous

Commerçants & artisants

Danses Traditionnelles .

Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 32 15

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English : Marché à l’ancienne à Saint Hilaire La Palud

L’événement Marché à l’ancienne à Saint Hilaire La Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Niort Marais Poitevin