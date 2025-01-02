Marché à Mercuès Mercuès
Marché à Mercuès Mercuès jeudi 2 janvier 2025.
Mercuès
Marché à Mercuès
Rue du Vignoble Mercuès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-01-02 08:00:00
fin : 2026-02-26 13:00:00
Date(s) :
2025-01-02 2025-01-09 2025-01-16 2025-01-23 2025-01-30 2025-02-06 2025-02-13 2025-02-20 2025-02-27 2025-03-06 2025-03-13 2025-03-20 2025-03-27 2025-04-03 2025-04-10 2025-04-17 2025-04-24 2025-05-01 2025-05-08 2025-05-15
Ce petit marché se tient chaque jeudi avec 2 exposants.
Ce petit marché se tient chaque jeudi avec 2 exposants. .
Rue du Vignoble Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 00 40
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English :
This small market is held every Thursday with 2 exhibitors.
L’événement Marché à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-05-28 par ADT46
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