Marché à Prayssac Prayssac
Marché à Prayssac Prayssac vendredi 24 octobre 2025.
Prayssac
Marché à Prayssac
Place de l’Eglise Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 08:00:00
fin : 2025-11-28 12:00:00
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Marché hebdomadaire
Chaque vendredi matin de 8h a 12h boulevard de la Paix, tour de l’église, place de la Liberté.
Environ 130 exposants l’été et 70 l’hiver.
Marché hebdomadaire
Chaque vendredi matin de 8h a 12h boulevard de la Paix, tour de l’église, place de la Liberté.
Environ 130 exposants l’été et 70 l’hiver. .
Place de l’Eglise Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 22 45 30
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English :
Weekly market
Every Friday morning from 8am to 12pm, boulevard de la Paix, church tower, place de la Liberté.
Around 130 stallholders in summer and 70 in winter.
L’événement Marché à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-05-28 par Lot Tourisme
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