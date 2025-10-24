Prayssac

Marché à Prayssac

Place de l’Eglise Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 08:00:00

fin : 2025-11-28 12:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Marché hebdomadaire

Chaque vendredi matin de 8h a 12h boulevard de la Paix, tour de l’église, place de la Liberté.

Environ 130 exposants l’été et 70 l’hiver.

Marché hebdomadaire

Chaque vendredi matin de 8h a 12h boulevard de la Paix, tour de l’église, place de la Liberté.

Environ 130 exposants l’été et 70 l’hiver. .

Place de l’Eglise Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 22 45 30

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English :

Weekly market

Every Friday morning from 8am to 12pm, boulevard de la Paix, church tower, place de la Liberté.

Around 130 stallholders in summer and 70 in winter.

L’événement Marché à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-05-28 par Lot Tourisme