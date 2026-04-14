Marche active, Le Millepattes, Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 14 juin 2026.
Marche active Dimanche 14 juin, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,5 km – Dénivelé : 70 m
Responsable : Corinne 06 82 54 69 13
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2621524-servon–r-22–9×01-km–antenne-relais-tgval-rosebrie/ »}]
Antenne relais tgval rosebrie
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