Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 14 juin, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,5 km – Dénivelé : 70 m

Responsable : Corinne 06 82 54 69 13

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2621524-servon–r-22–9×01-km–antenne-relais-tgval-rosebrie/ »}]

Antenne relais tgval rosebrie