Rando douce, Le Millepattes, Servon
Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 8 juin 2026.
Rando douce Lundi 8 juin, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T13:30:00+02:00 – 2026-06-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T13:30:00+02:00 – 2026-06-08T17:00:00+02:00
Stationnement : Parking Cimetière Avenue Beau à Brie Comte Robert
Distance: 6,8 km – Dénivelé : 32 m
Responsables : Vivianne 06 10 67 26 84 / Corinne 06 82 54 69 13
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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/4330968-briexcomtexrobert–sitytrail-x-l-38-bis–le-chateau-de-brie-comte-robert/ »}]
Le château de Brie Comte Robert
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