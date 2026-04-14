Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon

Rando 1/2 journée Jeudi 11 juin, 13h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T13:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T13:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:30:00+02:00

Stationnement : Parking Mairie de Servon

Distance : 12,3 km – Dénivelé : 107 m

Responsables : Viviane 06 10 67 26 84 / Corinne 06 82 54 69 13

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2658720-servon–j-21-12×32-km-marolles-chateau/ »}]

Marolles Château