Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon
Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon jeudi 11 juin 2026.
Rando 1/2 journée Jeudi 11 juin, 13h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T13:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T13:00:00+02:00 – 2026-06-11T17:30:00+02:00
Stationnement : Parking Mairie de Servon
Distance : 12,3 km – Dénivelé : 107 m
Responsables : Viviane 06 10 67 26 84 / Corinne 06 82 54 69 13
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2658720-servon–j-21-12×32-km-marolles-chateau/ »}]
Marolles Château
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