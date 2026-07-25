Informations pratiques

Marmagne

Marché Artisanal à Marmagne

Place de l’Église Marmagne Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Découvrez producteurs locaux, artisans créateurs, produits de saison et gourmandises dans une ambiance conviviale.

Dimanche 2 août 2026, rendez-vous de 9h à 13h sur la place de l’église à Marmagne pour un marché placé sous le signe du local, de l’artisanat et de l’authenticité. Venez rencontrer des producteurs locaux et des artisans créateurs, découvrir des produits frais et de saison, dénicher des idées cadeaux ou vous laisser tenter par quelques gourmandises. Une matinée conviviale pour remplir son panier, soutenir les savoir-faire du territoire et cultiver le lien autour d’une consommation locale. .

Place de l’Église Marmagne 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 84 01 mairie@marmagne.fr

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English :

Discover local producers, artisans, seasonal products, and delicacies in a friendly atmosphere.

L’événement Marché Artisanal à Marmagne Marmagne a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES