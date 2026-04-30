Marché Artisanal avec Vincent SAVINA La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux
Marché Artisanal avec Vincent SAVINA La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux mardi 11 août 2026.
Vallouise-Pelvoux
Marché Artisanal avec Vincent SAVINA
La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Venez découvrir les stands de nombreux artisans. Il y en a pour tous les goûts: bijoux, sacs, sculpture, vêtements,…
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La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 36 12
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English :
Come and discover the stalls of numerous artisans. There’s something for everyone: jewelry, bags, sculpture, clothes…
L’événement Marché Artisanal avec Vincent SAVINA Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays des Ecrins Tourisme