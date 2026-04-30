Marché Artisanal Marine Garcia La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux
Marché Artisanal Marine Garcia La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux mardi 25 août 2026.
Vallouise-Pelvoux
Marché Artisanal Marine Garcia
La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:00:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25
c’est une voix chaleureuse accompagnée d’un jeu de piano rythmique et mélodieux qui vous transporte dans une ambiance jazz, soul et pop
.
La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 36 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
a warm voice accompanied by melodious, rhythmic piano playing that transports you into a jazz, soul and pop atmosphere
L’événement Marché Artisanal Marine Garcia Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays des Ecrins Tourisme