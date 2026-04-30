Marché Artisanal Marine Garcia La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux

Vallouise-Pelvoux

Marché Artisanal Marine Garcia

La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 17:00:00

fin : 2026-08-25 20:00:00

Date(s) :

2026-08-25

c’est une voix chaleureuse accompagnée d’un jeu de piano rythmique et mélodieux qui vous transporte dans une ambiance jazz, soul et pop

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La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 36 12

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English :

a warm voice accompanied by melodious, rhythmic piano playing that transports you into a jazz, soul and pop atmosphere

L’événement Marché Artisanal Marine Garcia Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays des Ecrins Tourisme