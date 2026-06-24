Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère Point information Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère
Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère Point information Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère samedi 15 août 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère
Point information Saint Léon sur Vézère 10 Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-08-15
10h 19h30. Savoir-faire traditionnels cuir, bois, teinture végétale, herboristerie, bijoux macramé, art préhistorique…Entrée libre
Marché artisanal organisé par les Ptits rayons de St Léon.
Collectif d’artisans d’art, artistes et producteurs locaux.
Savoir-faire traditionnels cuir, bois, teinture végétale, herboristerie, bijoux macramé, art préhistorique… .
Point information Saint Léon sur Vézère 10 Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 60 33
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English : Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère
10 a.m. 7:30 p.m. Traditional crafts: leatherwork, woodworking, plant-based dyeing, herbalism, macramé jewelry, prehistoric art… Free admission
L’événement Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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