Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère Point information Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère samedi 15 août 2026.

Saint-Léon-sur-Vézère

Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère

Point information Saint Léon sur Vézère 10 Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-15

10h 19h30. Savoir-faire traditionnels cuir, bois, teinture végétale, herboristerie, bijoux macramé, art préhistorique…Entrée libre

Marché artisanal organisé par les Ptits rayons de St Léon.

Collectif d’artisans d’art, artistes et producteurs locaux.

Savoir-faire traditionnels cuir, bois, teinture végétale, herboristerie, bijoux macramé, art préhistorique… .

Point information Saint Léon sur Vézère 10 Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 60 33

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English : Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère

10 a.m. 7:30 p.m. Traditional crafts: leatherwork, woodworking, plant-based dyeing, herbalism, macramé jewelry, prehistoric art… Free admission

L’événement Marché artisanal de Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère