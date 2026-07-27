Informations pratiques

Saint-Léon

MARCHÉ ARTISANAL ET EXPOSITION AGRICOLE

LIEU-DIT BORDENEUVE Saint-Léon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Plongez dans l’univers agricole du Lauragais entre tracteurs d’hier et d’aujourd’hui, marché de producteurs, animaux et animations familiales.

Laissez-vous porter par une journée conviviale à la découverte du monde agricole et rural. Entre patrimoine mécanique, savoir-faire locaux et animations pour toute la famille, vous profiterez d’une ambiance chaleureuse au cœur de la campagne lauragaise.

Dimanche 13 septembre

-9h Ouverture de l’événement, marché de producteurs et de créateurs, balades à dos d’âne, découverte des animaux, animations diverses et exposition de tracteurs anciens et d’aujourd’hui

-11h Défilé de tracteurs

-12h Repas grillade sur réservation

-15h Concours de labours

Tout au long de la journée, vous pourrez admirer des véhicules agricoles de différentes époques, rencontrer producteurs et créateurs locaux, profiter d’animations familiales et partager un moment gourmand grâce à la restauration et à la buvette présentes sur le site. .

LIEU-DIT BORDENEUVE Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Immerse yourself in the agricultural world of the Lauragais, featuring tractors from yesterday and today, a farmers’ market, animals, and family-friendly activities.

L’événement MARCHÉ ARTISANAL ET EXPOSITION AGRICOLE Saint-Léon a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE