Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval Orval

Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval Orval

Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval Orval samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Chemin de la Loge

Ville : 18200 Orval

Département : Cher

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Orval

Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval

Chemin de la Loge Orval Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Organisé par la municipalité d’Orval
Buvette et food-trucks, stands gourmands et artisanaux, jeux en bois pour petits et grands, parking à proximité. Marché de 16h à 21h Soirée guinguette de 19h à minuit animée par Baptiste Auclair.   .

Chemin de la Loge Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 57 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the municipality of Orval

L’événement Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval Orval a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE