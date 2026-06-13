Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval Orval
Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval Orval samedi 25 juillet 2026.
Orval
Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval
Chemin de la Loge Orval Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Organisé par la municipalité d’Orval
Buvette et food-trucks, stands gourmands et artisanaux, jeux en bois pour petits et grands, parking à proximité. Marché de 16h à 21h Soirée guinguette de 19h à minuit animée par Baptiste Auclair. .
Chemin de la Loge Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 57 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the municipality of Orval
L’événement Marché artisanal et gourmand semi-nocturne d’Orval Orval a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE