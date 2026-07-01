AGENDA · Orval
Si on jouait Orval
jeudi 16 juillet 2026 · Orval
Informations pratiques
Orval
Si on jouait
2 Place du Marché Orval Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez jouer entre amis ou en famille !
Petits et grands vont pouvoir jouer avec des jeux de société. De 15h à 17h, jeux enfants et de 18h à 20h, jeux ados et adultes .
2 Place du Marché Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 26 21 mediatheque@ville-orval18.fr
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English :
Come and play with friends or family!
L’événement Si on jouait Orval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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