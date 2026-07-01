Informations pratiques

Orval

Si on jouait

2 Place du Marché Orval Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez jouer entre amis ou en famille !

Petits et grands vont pouvoir jouer avec des jeux de société. De 15h à 17h, jeux enfants et de 18h à 20h, jeux ados et adultes .

2 Place du Marché Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 26 21 mediatheque@ville-orval18.fr

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English :

Come and play with friends or family!

L’événement Si on jouait Orval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE