Marché artisanal fantastique au lac du Tolerme Gorses
Marché artisanal fantastique au lac du Tolerme Gorses samedi 25 juillet 2026.
Gorses
Marché artisanal fantastique au lac du Tolerme
Lac du Tolerme Gorses Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
La Roue des Sorcières organise un marché artisanal avec 60 artisans sur le thème fantastique !
La Roue des Sorcières organise un marché artisanal avec 60 artisans sur le thème fantastique !
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Lac du Tolerme Gorses 46210 Lot Occitanie +33 6 21 99 15 54 larouedessorcieres46@gmail.com
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English :
La Roue des Sorcières is hosting a fantasy-themed craft market with 60 artisans!
L’événement Marché artisanal fantastique au lac du Tolerme Gorses a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Figeac
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