Gorses

Marché artisanal fantastique au lac du Tolerme

Lac du Tolerme Gorses Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

La Roue des Sorcières organise un marché artisanal avec 60 artisans sur le thème fantastique !

La Roue des Sorcières organise un marché artisanal avec 60 artisans sur le thème fantastique !

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Lac du Tolerme Gorses 46210 Lot Occitanie +33 6 21 99 15 54 larouedessorcieres46@gmail.com

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English :

La Roue des Sorcières is hosting a fantasy-themed craft market with 60 artisans!

L’événement Marché artisanal fantastique au lac du Tolerme Gorses a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Figeac