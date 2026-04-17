Plantes et Cie marche avec les brebis à Gorses Gorses
Plantes et Cie marche avec les brebis à Gorses Gorses vendredi 7 août 2026.
Gorses
Plantes et Cie marche avec les brebis à Gorses
Chemin de la Barte Redonde Gorses Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
À l'occasion des journées du pastoralisme, venez marcher avec les brebis et découvrir le savoir faire de la transhumance !
À l'occasion des journées du pastoralisme, venez marcher avec les brebis et découvrir le savoir faire de la transhumance !
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Chemin de la Barte Redonde Gorses 46210 Lot Occitanie
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English :
On the occasion of Pastoralism Days, come and walk with the ewes and discover the know-how of transhumance!
L’événement Plantes et Cie marche avec les brebis à Gorses Gorses a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac
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