Gorses

Plantes et Cie marche avec les brebis à Gorses

Chemin de la Barte Redonde Gorses Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

À l'occasion des journées du pastoralisme, venez marcher avec les brebis et découvrir le savoir faire de la transhumance !

À l'occasion des journées du pastoralisme, venez marcher avec les brebis et découvrir le savoir faire de la transhumance !

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Chemin de la Barte Redonde Gorses 46210 Lot Occitanie

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English :

On the occasion of Pastoralism Days, come and walk with the ewes and discover the know-how of transhumance!

L’événement Plantes et Cie marche avec les brebis à Gorses Gorses a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac