Marché artisanal Pavillon de l’Industrie Le Creusot

Le Creusot

Marché artisanal

Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 et le dimanche 26 avril 2026, le Pavillon de l’Industrie accueille son marché artisanal de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Venez nombreux découvrir les créations d’une vingtaine d’artisans de notre région dans le cadre grandiose de l’ancienne salle du Jeu de Paume du château de la Verrerie.

Organisation d’une tombola 1 ticket offert pour tout achat auprès d’un artisan présent au marché artisanal.

Tirage au sort le 26 avril à 17h. .

Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 pavillon.industrie@afbourdon.com

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II