Marché artisanal Pavillon de l’Industrie Le Creusot
Marché artisanal Pavillon de l’Industrie Le Creusot samedi 25 avril 2026.
Le Creusot
Marché artisanal
Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Le samedi 25 et le dimanche 26 avril 2026, le Pavillon de l’Industrie accueille son marché artisanal de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Venez nombreux découvrir les créations d’une vingtaine d’artisans de notre région dans le cadre grandiose de l’ancienne salle du Jeu de Paume du château de la Verrerie.
Organisation d’une tombola 1 ticket offert pour tout achat auprès d’un artisan présent au marché artisanal.
Tirage au sort le 26 avril à 17h. .
Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 pavillon.industrie@afbourdon.com
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English : Marché artisanal
L’événement Marché artisanal Le Creusot a été mis à jour le 2026-04-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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