Une brève histoire de l’orgue et du chant français Église Saint-Henri Le Creusot
Une brève histoire de l’orgue et du chant français Église Saint-Henri Le Creusot dimanche 26 avril 2026.
Une brève histoire de l’orgue et du chant français
Église Saint-Henri Rue Saint-Henri Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Florilège d’airs d’opéras et de mélodies alternant avec des pièces pour orgue seul, de Lully à Messiaen. Pascal Sabot et Anne Roubet vous proposent de parcourir l’histoire de la musique française de la période baroque au vingtième siècle. .
Église Saint-Henri Rue Saint-Henri Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une brève histoire de l’orgue et du chant français
L’événement Une brève histoire de l’orgue et du chant français Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)