Une brève histoire de l’orgue et du chant français Église Saint-Henri Le Creusot

Une brève histoire de l’orgue et du chant français

Église Saint-Henri Rue Saint-Henri Le Creusot Saône-et-Loire

Florilège d’airs d’opéras et de mélodies alternant avec des pièces pour orgue seul, de Lully à Messiaen. Pascal Sabot et Anne Roubet vous proposent de parcourir l’histoire de la musique française de la période baroque au vingtième siècle. .

