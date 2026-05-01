marché artisanal les chemins des savoir faire salle des fêtes Pissos
marché artisanal les chemins des savoir faire salle des fêtes Pissos dimanche 10 mai 2026.
Pissos
marché artisanal les chemins des savoir faire
salle des fêtes route de daugnague Pissos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le 10 mai, de 10h à 17h, rendez-vous à la Salle des Fêtes de Pissos pour le marché artisanal et VDI Les Chemins des Savoir-Faire .
Créateurs et exposants vous feront découvrir leurs produits faits main, bien-être, déco et gourmandises dans une ambiance conviviale.
Entrée libre Venez nombreux ! .
salle des fêtes route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine chriscreationetbienetre@gmail.com
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English : marché artisanal les chemins des savoir faire
L’événement marché artisanal les chemins des savoir faire Pissos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cœur Haute Lande
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