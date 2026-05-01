marché artisanal les chemins des savoir faire salle des fêtes Pissos

Pissos

marché artisanal les chemins des savoir faire

salle des fêtes route de daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le 10 mai, de 10h à 17h, rendez-vous à la Salle des Fêtes de Pissos pour le marché artisanal et VDI Les Chemins des Savoir-Faire .

Créateurs et exposants vous feront découvrir leurs produits faits main, bien-être, déco et gourmandises dans une ambiance conviviale.

Entrée libre Venez nombreux ! .

salle des fêtes route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine chriscreationetbienetre@gmail.com

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English : marché artisanal les chemins des savoir faire

L’événement marché artisanal les chemins des savoir faire Pissos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cœur Haute Lande