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marché artisanal les chemins des savoir faire salle des fêtes Pissos

marché artisanal les chemins des savoir faire salle des fêtes Pissos

marché artisanal les chemins des savoir faire salle des fêtes Pissos dimanche 10 mai 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : route de daugnague

Ville : 40410 Pissos

Département : Landes

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pissos

marché artisanal les chemins des savoir faire

salle des fêtes route de daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le 10 mai, de 10h à 17h, rendez-vous à la Salle des Fêtes de Pissos pour le marché artisanal et VDI Les Chemins des Savoir-Faire .

Créateurs et exposants vous feront découvrir leurs produits faits main, bien-être, déco et gourmandises dans une ambiance conviviale.

Entrée libre Venez nombreux !   .

salle des fêtes route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine   chriscreationetbienetre@gmail.com

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English : marché artisanal les chemins des savoir faire

L’événement marché artisanal les chemins des savoir faire Pissos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cœur Haute Lande

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