Marché artisanal Levis
samedi 12 septembre 2026 · Levis
Informations pratiques
Levis
Marché artisanal
place du village Levis Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Levis, organise un marché artisanal avec un concert gratuit et repas, le samedi 12 septembre.
Au programme, sur la place du village
à partir de 16h marché artisanal
Buvette et restauration sur place cochon à la broche ou cuisses de poulet
21h concert avec le groupe Canyon , reprises pop-rock
Contact 06 60 82 92 50 ou 06 99 16 34 38. .
place du village Levis 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 82 92 50 comitedesfetesdelevis89@outlook.fr
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English : Marché artisanal
L’événement Marché artisanal Levis a été mis à jour le 2026-07-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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