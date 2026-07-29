Informations pratiques

Levis

Marché artisanal

place du village Levis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes de Levis, organise un marché artisanal avec un concert gratuit et repas, le samedi 12 septembre.

Au programme, sur la place du village

à partir de 16h marché artisanal

Buvette et restauration sur place cochon à la broche ou cuisses de poulet

21h concert avec le groupe Canyon , reprises pop-rock

Contact 06 60 82 92 50 ou 06 99 16 34 38. .

place du village Levis 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 82 92 50 comitedesfetesdelevis89@outlook.fr

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Levis a été mis à jour le 2026-07-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !