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MARCHÉ ARTISANAL Pézènes-les-Mines

MARCHÉ ARTISANAL Pézènes-les-Mines dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place du jeu de boules

Ville : 34600 Pézènes-les-Mines

Département : Hérault

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Pézènes-les-Mines

MARCHÉ ARTISANAL

Place du jeu de boules Pézènes-les-Mines Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Le comité des fêtes de Pézènes les mines propose un marché artisanal avec 25 professionnels de la région
Place du jeu de boules à Pézènes les mines
Gratuit
Mail: comitedesfetespezenes34@gmail.com
Le comité des fêtes de Pézènes les mines propose un marché artisanal avec 25 professionnels de la région
Place du jeu de boules à Pézènes les mines
Gratuit
Mail: comitedesfetespezenes34@gmail.com   .

Place du jeu de boules Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie   comitedesfetespezenes34@gmail.com

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English :

The festival committee of Pézènes les mines offers a craft market with 25 local professionals
Place du jeu de boules, Pézènes les mines
Free
Mail: comitedesfetespezenes34@gmail.com

L’événement MARCHÉ ARTISANAL Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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