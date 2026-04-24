MARCHÉ ARTISANAL Pézènes-les-Mines
MARCHÉ ARTISANAL Pézènes-les-Mines dimanche 17 mai 2026.
Pézènes-les-Mines
MARCHÉ ARTISANAL
Place du jeu de boules Pézènes-les-Mines Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le comité des fêtes de Pézènes les mines propose un marché artisanal avec 25 professionnels de la région
Place du jeu de boules à Pézènes les mines
Gratuit
Mail: comitedesfetespezenes34@gmail.com
Le comité des fêtes de Pézènes les mines propose un marché artisanal avec 25 professionnels de la région
Place du jeu de boules à Pézènes les mines
Gratuit
Mail: comitedesfetespezenes34@gmail.com .
Place du jeu de boules Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie comitedesfetespezenes34@gmail.com
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English :
The festival committee of Pézènes les mines offers a craft market with 25 local professionals
Place du jeu de boules, Pézènes les mines
Free
Mail: comitedesfetespezenes34@gmail.com
L’événement MARCHÉ ARTISANAL Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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