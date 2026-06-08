MARCHÉ ARTISANAL Valras-Plage
MARCHÉ ARTISANAL Valras-Plage lundi 6 juillet 2026.
Valras-Plage
MARCHÉ ARTISANAL
Esplanade Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-06
Découvrez les créations d’artisans locaux lors de ce marché nocturne estival.
Entrée libre.
Découvrez les créations d’artisans locaux lors de ce marché nocturne estival.
Entrée libre. .
Esplanade Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : MARCHÉ ARTISANAL
Discover the creations of local artisans at this summer evening market.
Free admission.
L’événement MARCHÉ ARTISANAL Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34
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