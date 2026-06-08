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MARCHÉ ARTISANAL Valras-Plage

MARCHÉ ARTISANAL Valras-Plage lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif :

Valras-Plage

MARCHÉ ARTISANAL

Esplanade Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-07-06

Découvrez les créations d’artisans locaux lors de ce marché nocturne estival.
Entrée libre.
Découvrez les créations d’artisans locaux lors de ce marché nocturne estival.
Entrée libre.   .

Esplanade Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English : MARCHÉ ARTISANAL

Discover the creations of local artisans at this summer evening market.
Free admission.

L’événement MARCHÉ ARTISANAL Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34

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