Saint-Jean-de-Galaure

Marché au village

Centre du village Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Marché de producteurs et d’artisans locaux en soirée. Possibilité de repas sur place avec les produits du marché.

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Centre du village Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 contact@portededromardeche.fr

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English :

Evening market featuring local farmers and artisans. You can enjoy a meal on-site featuring market-fresh produce.

L’événement Marché au village Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche