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Soirée concert La Meute Place de la mairie Saint-Jean-de-Galaure

vendredi 17 juillet 2026 · Place de la mairie · Saint-Jean-de-Galaure

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de la mairie
Adresse
La Motte de Galaure St Jean de Galaure
Ville
26240 Saint-Jean-de-Galaure
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-de-Galaure

Soirée concert La Meute

Place de la mairie La Motte de Galaure St Jean de Galaure Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Soirée concert La Meute
Marché nocturne buvette et restauration sur place.
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Place de la mairie La Motte de Galaure St Jean de Galaure Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 07 01 44  benedicte.blanpied@mdc-afr.fr

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English :

La Meute Concert Night
Nighttime march—refreshments and food available on site.

L’événement Soirée concert La Meute Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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