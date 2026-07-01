Soirée concert La Meute Place de la mairie Saint-Jean-de-Galaure

vendredi 17 juillet 2026 · Place de la mairie · Saint-Jean-de-Galaure

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Galaure

Soirée concert La Meute

Place de la mairie La Motte de Galaure St Jean de Galaure Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Soirée concert La Meute

Marché nocturne buvette et restauration sur place.

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Place de la mairie La Motte de Galaure St Jean de Galaure Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 07 01 44 benedicte.blanpied@mdc-afr.fr

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English :

La Meute Concert Night

Nighttime march—refreshments and food available on site.

L’événement Soirée concert La Meute Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche