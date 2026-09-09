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AGENDA · Obernai

Marche Audax 25 50 km Marche d’Automne Obernai

dimanche 4 octobre 2026 · Obernai

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parking des Remparts
Ville
67210 Obernai
Département
Bas-Rhin
Tarif

Obernai

Marche Audax 25 50 km Marche d’Automne

Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Venez réveiller le marcheur d’endurance qui sommeille en vous ! Cette activité requiert hygiène mentale et physique au sein d’un groupe. Marche de 25 km et/ou 50 km à 6km/heure de moyenne.
Venez réveiller le marcheur d’endurance qui sommeille en vous ! Cette activité requiert hygiène mentale et physique au sein d’un groupe.
Marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise.   .

Parking des Remparts Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 47 85 48  audaxobernai@gmail.com

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English :

Come and awaken the endurance walker in you! This activity requires mental and physical hygiene within a group. Walk 25 km and/or 50 km at an average of 6km/hour.

L’événement Marche Audax 25 50 km Marche d’Automne Obernai a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme d’Obernai

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