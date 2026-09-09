Informations pratiques

Obernai

Marche Audax 25 km Marche du président

Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 08:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise. Renseignements au 06 08 47 85 48

Venez réveiller le marcheur d’endurance qui sommeille en vous ! Cette activité requiert hygiène mentale et physique au sein d’un groupe. Marche Audax à 6km/heure de moyenne. .

Parking des Remparts Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 38 04 41 audaxobernai@gmail.com

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English :

Fast walk 6km/hour, organized by the association La Godasse obernoise. Information at 06 08 47 85 48

L’événement Marche Audax 25 km Marche du président Obernai a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme d’Obernai