Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord

Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord

Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord samedi 25 avril 2026.

Adresse : Place Jean Moulin

Ville : 24440 Beaumontois en Périgord

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Beaumontois en Périgord

Marché aux fleurs

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez nombreux au premier marché aux fleurs de Beaumont-du-Périgord.

Une ambiance guinguette accompagnera la journée jusqu’en soirée, avec de la musique et des stands de restauration (brasero, grillades).

Un bel événement organisé par l’association Les Amis de Touskiroul .   .

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86  touskiroul@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Beaumontois en Périgord (Dordogne)