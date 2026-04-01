Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord
Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord samedi 25 avril 2026.
Beaumontois en Périgord
Marché aux fleurs
Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez nombreux au premier marché aux fleurs de Beaumont-du-Périgord.
Une ambiance guinguette accompagnera la journée jusqu’en soirée, avec de la musique et des stands de restauration (brasero, grillades).
Un bel événement organisé par l’association Les Amis de Touskiroul . .
Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr
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English : Marché aux fleurs
L’événement Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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