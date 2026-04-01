Beaumontois en Périgord

Marché aux fleurs

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez nombreux au premier marché aux fleurs de Beaumont-du-Périgord.

Une ambiance guinguette accompagnera la journée jusqu’en soirée, avec de la musique et des stands de restauration (brasero, grillades).

Un bel événement organisé par l’association Les Amis de Touskiroul . .

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr

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English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides