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Repas de chasse Beaumontois en Périgord

Repas de chasse Beaumontois en Périgord

Repas de chasse Beaumontois en Périgord samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Sainte Sabine

Ville : 24440 Beaumontois en Périgord

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Beaumontois en Périgord

Repas de chasse

Salle des fêtes de Sainte Sabine Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

La société de chasse de Sainte Sabine, vous invite au repas annuel des chasseurs dans la salle des fêtes de Ste Sabine.

Menu
Soupe de haricots couennes
Assiette de charcuterie
Civet de cerf
Gigot de sanglier
Haricots verts
Salade
Fromage
Salade de fruits
Apéritif kir vin rosé vin rouge café

Tarif 20€

Amenez vos couverts !!   .

Salle des fêtes de Sainte Sabine Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 73 13 

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English : Repas de chasse

L’événement Repas de chasse Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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