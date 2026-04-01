Repas de chasse Beaumontois en Périgord
Repas de chasse Beaumontois en Périgord samedi 25 avril 2026.
Beaumontois en Périgord
Repas de chasse
Salle des fêtes de Sainte Sabine Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La société de chasse de Sainte Sabine, vous invite au repas annuel des chasseurs dans la salle des fêtes de Ste Sabine.
Menu
Soupe de haricots couennes
Assiette de charcuterie
Civet de cerf
Gigot de sanglier
Haricots verts
Salade
Fromage
Salade de fruits
Apéritif kir vin rosé vin rouge café
Tarif 20€
Amenez vos couverts !! .
Salle des fêtes de Sainte Sabine Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 73 13
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English : Repas de chasse
L’événement Repas de chasse Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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