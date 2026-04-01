Beaumontois en Périgord

Repas de chasse

Salle des fêtes de Sainte Sabine Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La société de chasse de Sainte Sabine, vous invite au repas annuel des chasseurs dans la salle des fêtes de Ste Sabine.

Menu

Soupe de haricots couennes

Assiette de charcuterie

Civet de cerf

Gigot de sanglier

Haricots verts

Salade

Fromage

Salade de fruits

Apéritif kir vin rosé vin rouge café

Tarif 20€

Amenez vos couverts !! .

Salle des fêtes de Sainte Sabine Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 73 13

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English : Repas de chasse

L’événement Repas de chasse Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides