Sanilhac

Marché aux fleurs et aux plants

Bourg de Marsaneix Sanilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’ association des parents d’élèves de la commune organise son 3ème marché aux plants et aux fleurs le dimanche 26 avril 2026 de 9h à 13h, en partenariat avec la Jardinerie Labrousse agri services.

L’ association des parents d’élèves de la commune organise son 3ème marché aux plants et aux fleurs le dimanche 26 avril 2026 de 9h à 13h, en partenariat avec la Jardinerie Labrousse agri services.

La marché sera également accompagné d’un marché de producteurs où vous pourrez retrouver

– La Ferme de Puygauthier, élevage de canards

– Le Domaine le Perrier, viticulteur

– Le rucher du puy, miel

– Les bijoux de Luciolelo

– Les fraises de Lacropte.

L’ amicale Laïque de Marsaneix sera également présente pour animer un atelier pour les enfants.

Avec les beaux jours, venez préparer votre jardin et rencontrer les producteurs du terroir ! .

Bourg de Marsaneix Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicalelaiquedemarsaneix@laposte.net

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English :

The local parents’ association is organizing its 3rd plant and flower market on Sunday April 26, 2026 from 9am to 1pm, in partnership with Jardinerie Labrousse agri services.

L’événement Marché aux fleurs et aux plants Sanilhac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux