Marché aux fleurs et vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues
Marché aux fleurs et vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues dimanche 26 avril 2026.
Saint-Maurice-sur-Eygues
Marché aux fleurs et vide grenier
Stade de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par le Sou de l’Ecole et la bibliothèque »Les mots si beaux ». Ventes de fleurs, semis et ateliers pour les enfants autour des plantes gratuits
Buvette et restauration
7€ les 3 mètres
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Stade de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 34 82 lorianemader@yahoo.fr
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English :
Organized by the Sou de l’Ecole and the »Les mots si beaux » library. Flower sales, seedlings and free plant workshops for children
Refreshments and snacks
7? per 3 meters
L’événement Marché aux fleurs et vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale