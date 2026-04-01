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Marché aux fleurs et vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues

Marché aux fleurs et vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Stade de Saint Maurice

Ville : 26110 Saint-Maurice-sur-Eygues

Département : Drôme

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-sur-Eygues

Marché aux fleurs et vide grenier

Stade de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Organisé par le Sou de l’Ecole et la bibliothèque  »Les mots si beaux ». Ventes de fleurs, semis et ateliers pour les enfants autour des plantes gratuits
Buvette et restauration
7€ les 3 mètres
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Stade de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 34 82  lorianemader@yahoo.fr

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English :

Organized by the Sou de l’Ecole and the  »Les mots si beaux » library. Flower sales, seedlings and free plant workshops for children
Refreshments and snacks
7? per 3 meters

L’événement Marché aux fleurs et vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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