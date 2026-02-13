Marché aux fleurs La Ferté Macé
Marché aux fleurs La Ferté Macé dimanche 26 avril 2026.
Marché aux fleurs
place Leclerc La Ferté Macé Orne
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-26
La ville de La Ferté-Macé et l’Assemblée citoyenne proposent une 3ème édition du Marché aux fleurs, pépiniéristes, fleuristes seront présents .
place Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 jeparticipe@lafertemace.fr
