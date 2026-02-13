Marché aux fleurs La Ferté Macé

Marché aux fleurs

place Leclerc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La ville de La Ferté-Macé et l’Assemblée citoyenne proposent une 3ème édition du Marché aux fleurs, pépiniéristes, fleuristes seront présents .

place Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 jeparticipe@lafertemace.fr

English : Marché aux fleurs

