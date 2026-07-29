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AGENDA · Geudertheim

Marche aux lampions Geudertheim

vendredi 4 décembre 2026 · Geudertheim

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Ville
67170 Geudertheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Geudertheim

Marche aux lampions

Geudertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Au Stade   .

Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 99 40 

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English :

L’événement Marche aux lampions Geudertheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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