Informations pratiques

Geudertheim

Marche aux lampions

Geudertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Au Stade .

Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 99 40

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English :

L’événement Marche aux lampions Geudertheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes de la Basse-Zorn