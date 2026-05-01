Châtel-Censoir

Marché aux livres

Salle polyvalente Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Marché aux livres d’occasion, anciens, BD .

Salle polyvalente Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché aux livres

L’événement Marché aux livres Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay