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Marché aux livres Châtel-Censoir

Marché aux livres Châtel-Censoir samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 89660 Châtel-Censoir

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Marché aux livres

Salle polyvalente Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

Marché aux livres d’occasion, anciens, BD   .

Salle polyvalente Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13 

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English : Marché aux livres

L’événement Marché aux livres Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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