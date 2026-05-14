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Exposition Sériel.les Atelier-Galerie Au quatre rue Vaulabelle Châtel-Censoir

Exposition Sériel.les Atelier-Galerie Au quatre rue Vaulabelle Châtel-Censoir

Exposition Sériel.les Atelier-Galerie Au quatre rue Vaulabelle Châtel-Censoir samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Atelier-Galerie Au quatre rue Vaulabelle

Adresse : 4 Rue Vaulabelle

Ville : 89660 Châtel-Censoir

Département : Yonne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Exposition Sériel.les

Atelier-Galerie Au quatre rue Vaulabelle 4 Rue Vaulabelle Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

La sérialité sera à l’honneur cet été au 4 rue Vaulabelle à Châtel-Censoir. Répétition d’un même motif, déclinaison d’un thème en multiples variations, autant de manières de concevoir la série en art. Avec les photographies de Céline Letournel, les dessins de Fleur Meyer et d’Adeline Girard, les sculptures de Marcela Paz Undurraga.   .

Atelier-Galerie Au quatre rue Vaulabelle 4 Rue Vaulabelle Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Exposition Sériel.les

L’événement Exposition Sériel.les Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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