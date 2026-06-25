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Concert Place de l’Église Châtel-Censoir

Concert Place de l’Église Châtel-Censoir

Concert Place de l’Église Châtel-Censoir samedi 1 août 2026.

Lieu
Place de l'Église
Adresse
Eglise Saint Potentien
Ville
89660 Châtel-Censoir
Département
Yonne
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Concert

Place de l’Église Eglise Saint Potentien Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Les cités de la voix Concert Aïgal Gratuit, sans réservation Informations par téléphone au 03.86.81.01.98
Organisé dans le cadre des Quotidiennes 2026 par la Mairie de Châtel-Censoir
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal   .

Place de l’Église Eglise Saint Potentien Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 98 

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English : Concert

L’événement Concert Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-06-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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