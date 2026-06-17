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Visites guidées de Châtel-Censoir Visites guidées Châtel-Censoir

Visites guidées de Châtel-Censoir Visites guidées Châtel-Censoir jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Visites guidées

Adresse : 1 Place Aristide Briand

Ville : 89660 Châtel-Censoir

Département : Yonne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Visites guidées de Châtel-Censoir

Visites guidées 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13

Visites guidées de Châtel-Censoir
Deux dates jeudi 23 juillet et jeudi 13 août
Départ à 18 h, durée 2 heures environ   .

Visites guidées 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 73 

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English : Visites guidées de Châtel-Censoir

L’événement Visites guidées de Châtel-Censoir Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-06-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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