Visites guidées de Châtel-Censoir Visites guidées Châtel-Censoir
Visites guidées de Châtel-Censoir Visites guidées Châtel-Censoir jeudi 23 juillet 2026.
Châtel-Censoir
Visites guidées de Châtel-Censoir
Visites guidées 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Visites guidées de Châtel-Censoir
Deux dates jeudi 23 juillet et jeudi 13 août
Départ à 18 h, durée 2 heures environ .
Visites guidées 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 73
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English : Visites guidées de Châtel-Censoir
L’événement Visites guidées de Châtel-Censoir Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-06-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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