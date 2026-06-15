Soirée estivale , concert Châtel-Censoir
Soirée estivale , concert Châtel-Censoir samedi 18 juillet 2026.
Châtel-Censoir
Soirée estivale , concert
Place de Châtel- Censoir Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée estivale, buvette, jambon à la chablisienne. Concert: Keep Fonzie cool, groovy music .
Place de Châtel- Censoir Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 24 24 10
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English : Soirée estivale , concert
L’événement Soirée estivale , concert Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay