Châtel-Censoir

Soirée estivale , concert

Place de Châtel- Censoir Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée estivale, buvette, jambon à la chablisienne. Concert: Keep Fonzie cool, groovy music .

Place de Châtel- Censoir Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 24 24 10

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English : Soirée estivale , concert

L’événement Soirée estivale , concert Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay