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Karaoké géant Place de la mairie Châtel-Censoir

samedi 8 août 2026 · Place de la mairie · Châtel-Censoir

Karaoké géant Place de la mairie Châtel-Censoir

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la mairie
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
89660 Châtel-Censoir
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Karaoké géant

Place de la mairie Place Aristide Briand Châtel-Censoir Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Karaoké géant 1 scène Apéro Concert Live Angelik Didiva
Buvette Food trucks   .

Place de la mairie Place Aristide Briand Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 35 37 50 

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English : Karaoké géant

L’événement Karaoké géant Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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