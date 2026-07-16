AGENDA · Châtel-Censoir
Karaoké géant Place de la mairie Châtel-Censoir
samedi 8 août 2026 · Place de la mairie · Châtel-Censoir
Informations pratiques
Châtel-Censoir
Karaoké géant
Place de la mairie Place Aristide Briand Châtel-Censoir Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Karaoké géant 1 scène Apéro Concert Live Angelik Didiva
Buvette Food trucks .
Place de la mairie Place Aristide Briand Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 35 37 50
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English : Karaoké géant
L’événement Karaoké géant Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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