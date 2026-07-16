MARCHÉ AUX LIVRES Gignac
dimanche 2 août 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
MARCHÉ AUX LIVRES
16 Boulevard de l’Esplanade Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Une dizaine de bouquinistes de l’association La Mémoire du Livre seront présents avec un grand choix de livres !
Une dizaine de bouquinistes de l’association La Mémoire du Livre seront présents sous les platanes de l’esplanade de Gignac.
Grand choix de livres d’occasion, anciens et modernes, dans tous les domaines et pour tous les goûts. .
16 Boulevard de l’Esplanade Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 18 99 15
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English : MARCHÉ AUX LIVRES
About ten booksellers from the association La Mémoire du Livre will be there with a wide selection of books!
L’événement MARCHÉ AUX LIVRES Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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