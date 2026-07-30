Marché aux livres, vieux papiers et supports culturels Rue Cambernon Granville

Informations pratiques

Granville

Marché aux livres, vieux papiers et supports culturels

Rue Cambernon La Haute Ville Rues Cambernon et Notre-Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Organisé par Les Amis de la Haute Ville, ce marché réunit des professionnels spécialisés dans les livres anciens et d’occasion, vieux papiers, cartes postales, gravures, affiches, vinyles, CD, DVD et autres supports culturels.

Des écrivains de la Haute Ville seront également présents pour dédicacer et proposer leurs ouvrages.

Profitez de cette journée pour flâner dans les ruelles du quartier historique, rencontrer des passionnés, dénicher des trésors et redécouvrir le patrimoine exceptionnel de la cité corsaire. Une belle occasion de parcourir les remparts, de faire le tour du Roc sauvage et d’admirer les panoramas sur la mer et les îles Chausey. .

Rue Cambernon La Haute Ville Rues Cambernon et Notre-Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 89 44 26 63 marcheauxlivres.haute.ville@free.fr

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English : Marché aux livres, vieux papiers et supports culturels

L’événement Marché aux livres, vieux papiers et supports culturels Granville a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Granville Terre et Mer